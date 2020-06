1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 07 Junio 2020

Con el apoyo de la Embajada de los EE.UU., EP Petroecuador y diferentes agencias del equipo de emergencia de este país analizan información del fenómeno de erosión regresiva sucedido en las riberas del río Quijos (Alto Coca), luego de impactar a la estabilidad de la infraestructura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el pasado 07 de abril.

La coordinación se efectúa en las áreas geológica y ambiental. En el primer caso, se trabaja con un grupo de expertos del United States Geological Survey (USGS) y el Department of Transportation (DOT), Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), en el diseño de alternativas de largo plazo para proteger el tramo del SOTE ubicada en San Rafael, límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, evaluando las características del fenómeno natural y la formación geológica del sector.

En materia ambiental, se evalúan las técnicas y las acciones de remediación ambiental efectuadas por la empresa pública en conjunto con el Oleoducto de Crudo Pesados (OCP), a lo largo de las zonas afectadas por el derrame de crudo. Los equipos de las agencias norteamericanas están conformados por expertos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el Equipo Nacional de Respuesta – National Response Team (NRT) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica – National Oceanic and Atmospheric Administration.

El equipo técnico estadounidense en temas de remediación ambiental tiene una amplia experiencia, ya que colaboró en el derrame de petróleo en el río Kalamazoo (EE.UU.) en 2019 y los expertos en geología de varias agencias tienen un amplio conocimiento en temas de erosión regresiva, por lo que su conocimiento será fundamental para comprender este fenómeno.

Además, la Escuela Nacional de Control de Derrames de la Universidad Corpus Christi A&M de Texas- National Spill Control School of Texas A&M University Corpus Christi, ofrece apoyo técnico a través de talleres de capacitación al personal de la EP PETROECUADOR encargado de supervisar los trabajos de limpieza y remediación ambiental.

Pablo Flores, Gerente General de EP Petroecuador, resaltó que “con el aporte de las agencias del equipo de emergencia de los EE.UU. se reforzará el trabajo efectuado hasta el momento. Es un gran apoyo de la Embajada coordinado con científicos de primer nivel”.

Esta asistencia técnica que brindan las diferentes agencias del equipo de emergencia no representa ningún costo o inversión para la petrolera pública ecuatoriana.

La empresa pública, como responsable de la operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Poliducto Shushufindi – Quito, busca soluciones oportunas al problema de la erosión de las riberas del río Quijos (Alto Coca), así como en fortalecer las labores de remediación ambiental emprendidas a lo largo de los ríos Quijos, Coca y Napo, que fueron afectadas por el derrame de hidrocarburos, tras la rotura de las dos tuberías el pasado 7 de abril, por causas naturales.