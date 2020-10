1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, recordó que los cementerios deberán inhabilitar las visitas del 30 de octubre al 03 de noviembre con excepción de los sepelios que se den. El objetivo es reducir la velocidad de contagio del covid-19.

Para la apertura de las playas durante el feriado de noviembre, serán los GAD Municipales quienes decidirán si las abren o no. Bares y discotecas no deberían aperturar para mantener el respeto a lo no aglomeración en lugares cerrados.

En cuanto al retorno progresivo a las clases presenciales, expuso que los planes pilotos están siendo supervisados tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Educación y son voluntarios, es decir, las familias decidirán si mandan o no a los alumnos a las aulas.

Salazar hizo un llamado a la ciudadanía a continuar usando mascarilla, mantener el distanciamiento social, a tener una higiene de manos porque se ha demostrado que eso desacelera el nivel de contagio por covid-19. (PMB)

