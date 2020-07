Reclaman pagos de sueldos de más de 9 meses

Detalles Publicado el Jueves, 23 Julio 2020

Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación de Médicos Postgradistas, dijo que el gobierno mantiene impagos a los médicos postgradistas. Si bien a una minoría le han pagado a la gran mayoría les adeuda más de nueves meses de sueldos y mucho menos firmados contratos.

Estas personas que están en la primera línea de la pandemia, cómo les puede exigir más, son padres de familia que tienen deudas, hipotecas, colegiaturas. Hay una Ley Humanitaria que reconoce la contratación del personal, pero el Ministerio hace caso omiso a la norma.

"Lo peor que podemos hacer es poner en peligro a los pacientes, no lo podemos hacer de una manera muy irresponsable, pero el Ministerio deberá entender que habrá médicos que tomará decisiones drásticas de no ir a laborar en jornadas que no sean tan trascendentes para que el sistema vaya sintiendo la falta del médico residente".

"Somos 3.505 médicos postgradistas en el país, durante la pandemia fuimos los que evitamos que el sistema (de salud) no se caiga en pedazos". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa