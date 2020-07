1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 23 Julio 2020

El martes anterior, a Quito lo separaban 219 casos positivos de COVID-19 de Guayaquil; este miércoles, esa diferencia se redujo a apenas 29 casos para igualar y a 30 para superar al puerto principal, que entre febrero y marzo llegó a tener el 52% de los contagios en Ecuador y este miércoles estaba bordeando apenas el 16,5%.

Estimativos matemáticos realizados por EL UNIVERSO la semana pasada daban cuenta de que entre el 25 y 26 de julio, Quito superaría a Guayaquil en las cifras, pero la alta tasa de contagios en esa ciudad ha acelerado la curva epidemiológica hacia arriba y, este jueves, ya la capital estará en la cima.

En lo que no se equiparan las cifras es en la de muertes en la época del COVID-19, pues entre marzo y mediados de mayo, Guayaquil registró casi 9000 fallecimientos por encima de lo normal, según un conteo que mantiene el matemático Juan José Illingworth, por encargo del Municipio porteño, con base a las sepulturas que se hacen en los cuatro grupos de cementerios y que en la actualidad reporta promedios de cero en la mayoría de días.

Prohibidas reuniones de 25 personas en 14 provincias de Ecuador

En Quito, si bien las cifras no superan los mil, los organismos de emergencia continúan con levantamientos de cadáveres en las calles, en domicilios o en asilos de adultos mayores.

Entre el 4 de abril y el 21 de julio, 174 cadáveres asociados a COVID-19 se han levantando afuera de hospitales.



De ellos, 20 cuerpos en la vía pública, 136 en domicilios, 14 en ancianatos y 4 en apoyo a la Policía Nacional.

En tanto, el sistema de salud pública está al límite desde hace 4 o 5 semanas atrás, según indicó Xavier Solórzano, viceministro de Salud.

El funcionario acotó que se ha ido reduciendo un poco la presión, en los últimos tres días, en camas de unidades de cuidados intensivos.



Indicó que en junio, 6 de cada 10 personas, que sabían que estaban contagiadas con COVID-19 y debían quedarse en sus domicilios se movieron hasta por 25 kilómetros de su lugar de residencia, por hasta 7 horas al día y por 3 y medio días, a la semana.

Mencionó que el personal de salud está agotado pues va combatiendo a la pandemia por 4 meses, muchos de ellos se han contagiado y algunos han muerto.

Instó a la colaboración ciudadana. "Por ahora no estamos en descenso (de la curva de contagios) ... si la ciudadanía no colabora podemos aumentar a 2000, 3000 camas de cuidados intensivos que se llenarán y faltarán. El tema no es tener más camas, es mejorar el comportamiento individual", dijo en una entrevista.

Casos de coronavirus en Ecuador: miércoles 22 de julio: 77.257 contagiados, 5.418 fallecidos

Juan Zapata, director del ECU911, dijo que Quito registra 8300 aglomeraciones siendo la primera a nivel nacional; en fiestas clandestinas casi se han reportado 1000; en libadores 16 714; escándalos 22 148 y en incumplimentos del toque de queda 10 514.

"En Quito empezamos con cerca de 8000 articulaciones de emergencias en febrero. En abril que tuvimos el pico más alto nos creció al 148%. En mayo nos bajó al 138(%) pero está más o menos por la misma tendencia. En junio nos fue al 91(%) y ahora estamos llegando cerca al 100 (%)...”, expresó antes de una reunión donde se iba a analizar controles hechos en 7 parroquias capitalinas en las cuales hay más contagios.

Daniel Simancas, docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), considera que hacer más controles en esas parroquias es insuficiente. Adujo que no van a alcanzar ni militares ni tampoco policías para controlar a las personas no solo en esos sectores.

A su criterio, existen otras medidas a tomar como una ley seca, realización de pruebas, aislamiento domiciliario, que el horario del toque de queda aumente, que el sector público siga en teletrabajo así como evitar reuniones sociales y familiares.

“Hay que tomar una decisión ahora para ver el reflejo en unas 4 a 5 semanas...”, acotó Simancas, quien no descarta que la capital pueda regresar a una cuarentena.(I)

El Universo