Detalles Publicado el Viernes, 31 Julio 2020

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció este viernes, que solicitará al COE Nacional que las clases presenciales en instituciones educativas sigan suspendidas durante esta pandemia.

"Guayaquil continúa en semáforo amarillo y no tenemos indicios inmediatos de que esto vaya a cambiar (...) He pedido públicamente y pronto lo haré por escrito, al COE Nacional que las clases de lo que resta para el ciclo costa no se retomen de manera presencial y se mantengan online", apuntó en su cuenta en Twitter.

Señaló que el COVID-19 es un virus de comportamiento inusual, por lo que "seguimos combatiéndolo desde todos los ámbitos. No pondremos en riesgo a nuestros hijos".

He pedido públicamente y pronto lo haré por escrito, al COE Nacional que las clases de lo que resta para el ciclo costa no se retomen de manera presencial y se mantengan online. — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) July 31, 2020