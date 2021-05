Osvaldo Hurtado, expresidente

Lunes, 03 Mayo 2021

El expresidente Osvaldo Hurtado, a propósito de las elecciones presidenciales pasadas, dijo que el pueblo ecuatoriano no cayó en la trampa de los 1.000 dólares a cambio del voto del candidato del exmandatario Rafael Correa, y votó por un programa de gobierno que es el que ha asegurado el progreso de las naciones del mundo.

El desafío del nuevo gobierno, no solo es nacional, es latinoamericano. Para Hurtado "la clave para sacar a la gente de la pobreza es el empleo, no los subsidios, no los beneficios, no los 1.000 dólares una vez en la vida. La clave es que un ciudadano pueda ganarse la vida, y el reto del nuevo gobierno es ese, no solo eliminar la pandemia, no solo poner la economía en marcha, sino crear millones de empleos”. (jtr)

Fuente: Ecuavisa