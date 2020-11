1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 13 Noviembre 2020

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, se pronunció sobre la sentencia que dio el Contencioso y trastocó el proceso electoral, como en el caso de Justicia Social, ya que la decisión debió darse antes de que iniciarán las inscripciones de candidaturas para evitar dudas.

Aguinaga entiende que este movimiento hizo un proceso de democracia interna y nombró como candidato a Fabricio Correa, quien declinó y por eso no se formalizó su inscripción. En tanto, no cabía el reemplazo por alguien que no haya pasado por el proceso previo, como Álvaro Noboa.

A su juicio, Justicia Social es una organización política de papel, que responde a un interés, a una estrategia de alguien para la fragmentación, y "Noboa ha entrado en el proceso para negociar espacios políticos". (PMB)

Video de Telerama