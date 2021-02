1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 05 Febrero 2021

El concejal de Quito, Fernando Morales, solicitó a la Fiscalía que involucre al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en el proceso irregular de la adquisición de pruebas covid-19.

"Exhortamos a la justicia que tome las acciones pertinentes para que estos actos de corrupción no queden impunes y en el olvido", dijo en relación a la investigación en curso por el caso de la compra de cien mil pruebas PCR para la detección de COVID-19 en Quito, por un valor de contrato superior a los 4 millones de dólares en el que está vinculado el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla.

Aseguró que el pedido de prisión preventiva responde a una acción anticipada “para que no ocurra lo que pasó con el exsecretario de Salud (Lenín Mantilla) que está desaparecido”.

"No me puedo quedar de manera indolente viendo que los recursos públicos están siendo mal utilizados y no se está beneficiando a los ciudadanos. Esta es la tercera denuncia que hacemos", aseveró en entrevista con Notimundo.

He solicitado a la @FiscaliaEcuador que involucre al #AlcaldeDeQuito en el proceso irregular de la adquisición de pruebas Covid. Exhortamos a la justicia que tome las acciones pertinentes para que estos actos de corrupción no queden impunes y en el olvido.#ComprometidoConQuito pic.twitter.com/GtI0967CyL — Fernando Morales Concejal de Quito (@MoralesFer51) February 3, 2021