Reportaje de Código Vidrio

Viernes, 20 Noviembre 2020

Este jueves 19 de noviembre viajó a México Santiago Díaz, procurador de la campaña del binomio presidencial integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Esta semana se denunció la participación de Díaz en supuestas operaciones de espionaje político desde una Senain paralela, lo cual fue desmentido por los candidatos del correísmo. Pedimos la versión sobre el motivo del viaje a ese movimiento, pero aún no nos han respondido.

Santiago Díaz, el procurador de la campaña presidencial del candidato del correísmo, Andrés Arauz, salió del país hacia México. Según registros migratorios a los que accedimos, la tarde ayer, 19 de noviembre, tomó el vuelo 695, de Aeroméxico, desde Quito, con destino a esa nación.

Díaz fue mencionado esta semana en una nota publicada por el portal Periodismo de Investigación, como parte de una supuesta operación de espionaje político a funcionarios del actual gobierno y periodistas. En esa “Senain paralela” también estarían participando el ex jefe de la Senain, Rommy Vallejo, y el exjefe de Dirección de Inteligencia de la Policía, Santiago Mena, entre otros.

Desde el año pasado, México se volvió el refugio de dirigentes del correísmo. En ese país residen Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Soledad Buendía, Carlos Biteri, entre otros, que permanecen asilados, luego de abandonar el país, tras el paro de octubre de 2019. En esa paralización, varias cabezas políticas del correísmo pedían la salida del presidente Moreno y protagonizaron supuestas acciones de desestabilización, según indagaciones de la Fiscalía.

En México se han reunido con el expresidente Rafael Correa, y han participado en citas del Grupo de Puebla.

El miércoles 18 de noviembre pasado, Arauz rechazó la vinculación de su procurador de campaña y aseguró que era parte de una persecución del régimen de Lenín Moreno. “Con un nuevo y burdo montaje, el gobierno saliente prepararía allanamientos o arrestos en contra de Santiago Díaz, procurador de nuestra campaña y otros dirigentes”, escribió en su cuenta de Twitter.

Arauz, y Carlos Rabascall, precandidato a la vicepresidencia por la alianza Unión por la Esperanza, anunciaron en una rueda de prensa que “son sujetos de ataques y de persecución” y que en el país se continúa con “una política de odio”. Según Rabascall, ciertos medios están construyendo imaginarios para manipular la percepción en la opinión pública”.

Un viejo militante del correísmo

Santiago Díaz ha estado junto al correísmo desde el 2007. Fue el responsable de la logística y seguridad de las visitas a las provincias de Rafael Correa, durante las campañas electorales, desde el 2007 hasta el 2013. También fue asesor de la Presidencia de la República durante los primeros años del mandato de Correa y coordinaba operaciones con la Senain, según denuncias periodísticas.

Por esas tareas, en varias denuncias de la prensa se aseguró que era el jefe de los llamados “Popeyes”, contratados para brindar la seguridad a los candidatos de Alianza País en las elecciones y hostigar a opositores y periodistas.

Los pagos a ese grupo fueron expuestos en el juicio que emprendió la Fiscalía por la red de sobornos que sentenció a ocho años de prisión a Correa; al ex vicepresidente Jorge Glas; a los ex ministros Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María Duarte, entre otros. Sin embargo, no se incluyó a Díaz en esta lista.

Díaz es investigado por la Fiscalía, acusado de ser el autor intelectual del presunto delito de tortura al periodista Alfonso Pérez Serrano. La denuncia se formalizó el 12 de abril de 2018. El portal Ecuador en Vivo denunció que Pérez fue golpeado la noche del 11 de diciembre de 2016 por personas que interceptaron su vehículo, cuando iba camino al aeropuerto de Quito. Según Pérez, la golpiza se debió a las “permanentes críticas contra el gobierno de Correa y porque unos días antes había convocado a una protesta contra el régimen”. Díaz habría ordenado el ataque, como parte de operaciones delictivas dispuestas desde la entonces Secretaría de Inteligencia.

Vallejo dice que buscan recuperar la soberanía

Precisamente, Rommy Vallejo, exjefe de la Senain, emitió las últimas horas un comunicado para desmentir su participación en la nueva oleada de espionaje político. Dijo que el reportaje era una “fabricación, infundada y sin sustento, que atenta contra la libertad y los derechos de ex funcionarios del sistema de Inteligencia”.

“Hacemos un llamado a la solidaridad de los ecuatorianos que buscamos recuperar la soberanía, para mantenernos vigilantes de lo que pueda suceder en las próximas horas. También llamamos la atención de organismos internacionales para que se respeten nuestros derechos y no se siga usando la politización de la justicia como una estrategia electoral”, recalcó en su misiva.

Hasta el momento no se conoce cuál fue el motivo del viaje de Díaz a México, o si pedirá asilo en ese país, como lo hicieron sus compañeros y ex asambleístas, Gabriela Rivadeneira; Carlos Viteri y Soledad Buendía.

Pedimos la versión del movimiento Alianza Unión por la Esperanza sobre las razones del desplazamiento, pero aún no recibimos una respuesta. (Redacción Código Vidrio)