Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 15 Noviembre 2020

La adjudicación del seguro de Petroecuador a Hispana de Seguros no es el fin del proceso. Aún falta la firma y un examen especial de la Contraloría General del Estado. El mismo día que se anunció al ganador del cuestionado concurso se iniciaron las acciones de supervisión.

EXPRESO accedió a la orden de trabajo emitida el jueves 12 de noviembre. Ahí las autoridades de la Contraloría aseguran que en 40 días estará listo el informe que determinará si la petrolera estatal cumplió con las disposiciones y procedimientos dispuestos en la normativa de contratación nacional. Es decir, en diciembre se sabrá si las irregularidades detectadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y denunciadas por Seguros Sucre y Latina Seguros (las oferentes que no recibieron la aprobación de la petrolera) son ciertas.

En un plazo de 40 días, afirma la orden de trabajo, se tendrá que cumplir con las audiencias para la redacción del borrador del informe y la conferencia final.

El examen al concurso de seguros de Petroecuador será financiado con recursos imprevistos del Plan del Control de 2020.

Hasta tanto, tal como fue anunciado por la empresa pública, se continuará con el proceso legal. En un máximo de 15 días, se cumplirá con la firma del contrato entre Petroecuador e Hispana.

A la par también avanzarán las denuncias anunciadas por el Sercop en contra del juez que dictó medidas cautelares para que no se pueda controlar el concurso y las acciones planteadas por Latina Seguros por la supuesta alteración de documentos.

Según Latina, la comisión técnica de Petroecuador alteró sin consentimiento de la empresa la oferta económica presentada. De 51 millones de dólares se pasó a 59 millones sin que la aseguradora haya dispuesto ese cambio.

Incluso Seguros Sucre habló de una acción de protección por las irregularidades denunciadas.

El concurso del seguro multirriesgo también marcaría un giro en la dirección de la petrolera. Ricardo Merino renunció a la gerencia general subrogante de la entidad el 1 de noviembre, pero se mantuvo en el cargo hasta terminar con el concurso, que costará más de 54,8 millones de dólares al Estado.

La lista de pendientes de la empresa se completa con la concesión de la Refinería de Esmeraldas y la fusión empresarial con Petroamazonas. Esos procesos tomarán más tiempo.Según conoció este Diario, hasta el momento no se ha convocado al Directorio de la petrolera, que es presidido por el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz. Sin esa sesión no se podrá cumplir con el proceso de designación del sustituto de Merino, quien estuvo en el cargo pocos meses tras la salida de Pablo Flores. (Expreso)