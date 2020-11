1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 13 Noviembre 2020

El exasambleísta por BADI, Eliseo Azuero, prófugo de la justicia, comunicó que no se someterá al procedimiento abreviado dentro del caso Hospital de Pedernales.

Aclaró que su abogado ha demostrado que no tuvo ninguna participación en el delito de delincuencia organizada que se investiga en su contra. "Una vez más, sostengo mi inocencia".

"Debo decir que estas versiones no obedecen a mi verdadero deseo, no tengo por qué someterme a un procedimiento abreviado puesto que las pruebas presentadas por mi abogado patrocinador (Daniel Morales) demuestran que no tuve ninguna participación", dijo en un vídeo publicado en redes sociales.

El abogado Harrison Salcedo dijo, este jueves, que el exlegislador había solicitado a la Fiscalía el acogerse al procedimiento abreviado en el caso en que se lo investiga por una delincuencia organizada relacionado al proyecto de construcción del hospital de Pedernales.

Azuero, formaría parte de una supuesta estructura que obtuvo los contratos para la construcción del Hospital de Pedernales de manera irregular.

Señala que, la decisión adoptada de tomar un procedimiento abreviado en un caso emblemático como es el del reparto de los hospitales obedece a una estrategia más política que jurídica.

Considera que someterse a un procedimiento abreviado y "buscar una pena mínima podría ser una estrategia de autoprotección o de salvaguarda de que una condena mayor injusta no sea aplicable".