Detalles Publicado el Miércoles, 11 Noviembre 2020

Juan Fernando Flores, candidato a asambleísta de CREO por la circunscripción de América Latina, menciona que el enemigo número uno de los migrantes ecuatorianos en el exterior son las instituciones del Estado (Consulados y Embajadas).

Estos, según Flores, cierran las puertas a los migrantes y los dejan en el abandono. "En la pandemia, los ciudadano ecuatorianos quedaron abandonados".

En este sentido, plantea una reforma seria a la política exterior, para que consulados y embajadas atiendan apropiadamente a los ecuatorianos.

Asimismo, propone abrir "Casas Legislativas" para atender las necesidades a los migrantes ecuatorianos en esa región.

Dice que los encargados de los espacios diplomáticos, muchas veces no quieren escuchar a la comunidad. Mencionó el caso de la comunidad ecuatoriana residente en Venezuela. "Son más de 300 mil ecuatorianos que viven allá (...) Teníamos un caso de un compatriota que necesitaba unas medicinas y no las conseguía y nosotros buscamos de gestionar con el cónsul de ese entonces, y la respuesta fue que ellos no eran la Cruz Roja. Lamentablemente esos ciudadanos fallecieron por no tener las medicinas". (JR)