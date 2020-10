1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

"El juicio político y los ataques en mi contra, realmente, no son por bombas. Son la venganza por sus líderes sentenciados; son la respuesta por haber impedido que dieran un golpe en octubre del año pasado; son la consecuencia de destapar la estafa del ISSPOL", dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, acompañada de un cuerpo de polícia.

La ministra asegura que a "algunos" les molesta que frente a la crisis haya estado un mujer. "Ni si quiera toleran llamarme ministra y escriben un juicio tras otro solo para poder llamarme la ministro".

Comunicó que el sábado asistirá a su comparecencia por el cuarto juicio político, "mientras se anuncia que van por el quinto, por usar bombas lagrimógenas en los momentos más duros que ha tenido el país en su historia reciente".

Agregó que los mismos legisladores no conocen las acciones por las que la señalan. “Aún ellos no saben, ni yo tampoco, si me enjuician porque la policía actuó con mucha fuerza o con poca fuerza. ¿Qué debía hacer la policía con hordas atacando personas, con los violentos que apedreaban ambulancias, con los que cortaban suministros de agua, con los que sitiaban ciudades impidiendo que familias ecuatorianas, vivan, trabajen o si quiera puedan llegar a un hospital para buscar atención médica?”, dijo.

“Si es que la Policía o la ministra es juzgada por esto, cuál es el mensaje que le envían a la Policía, que ante los actos de violencia extrema, ¿bajen los brazos? Y dejen a la población desprotegida o que existan llamados a que la población se defienda sola”, resaltó Romo y agregó que ello es contrario a la democracia.

Con 45 firmas de respaldo, los asambleístas Roberto Gómez (ex CREO) y Amapola Naranjo (RC), presentaron una nueva solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusándola de incumplimiento de funciones por un supuesto reparto de hospitales y otros espacios de administración pública a cambio de votos en la Asamblea Nacional.

Actualmente, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tramita el tercer pedido de juicio contra Romo, acusada de incumplimiento de funciones en el paro nacional de octubre de 2019. El proceso se encuentra en la etapa de pruebas de cargo y de descargo.