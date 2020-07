1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 01 Julio 2020

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, presidida por Lenin Plaza Castillo, recibió al ministro encargado de Ambiente, Paulo Arturo Proaño y a la secretaria Técnica de Planificación (Planifica Ecuador), Sandra Argotty, quienes justificaron el traslado de la Coordinación Zonal del Ambiente y Agua de la provincia de El Oro, a la jurisdicción de Loja.

Según el titular del Ambiente, la decisión responde al Análisis de Presencia Institucional en territorio, que está dirigido a atender eficientemente las demandas de los usuarios y es que el volumen de trámites en las materias de ambiente y agua es más alto en Loja (26 883), que en El Oro (8 075). Se consieró también la demarcación hidrográfica de las dos provincias y, en el caso de Loja, tiene mayor incidencia por la cuenca del Jubones y la de Puyango - Catamayo; la oferta hídrica es de 5 262 km.; la vulnerabilidad hídrica de 3 585 km.; y, un bosque nativo de 340 km.

El secretario de Estado subrayó que con el nuevo modelo de gestión los trámites serán más eficientes, lo cual incluye el hecho de que los usuarios no tendrán que viajar de El Oro hasta Loja, sino que se tramitrán en las dos oficinas técnicas que se mantedrán en territorio orense.

Mientras, Sandra Argotty aseguró que el objetivo de este cambio es cumplir con lo establecido en el nuevo modelo de gestión, que es garantizar la cobertura de servicios en territorio, con competencias y atribuciones, es decir con capacidad de decisión. Todo esto responde a criterios eminentemente técnicos vinculados con el volumen de los trámites, subrayó.

Roger Basurto, a nombre de los gremios camaroneros de El Oro; Javier Barreiro, por la Cámara de Productores y Exportadores Minero Metalúrgico; y, Darwin González, exdirector del Ministerio de Ambiente de El Oro, destacaron la importancia de mantener la sede de la Coordinación Zonal de Ambiente y Agua en esta jurisdicción, debido a la incidencia de la producción camaronera, agrícola y minera. Además, El Oro concentra 224 juntas de regantes; 523 concesiones mineras; 84 plantas de beneficios (relaciondas con la minería); 996 camaroneras; 5 000 fincas bananeras; y, cinco bosques protectores.

Participaron de esta reunión legisladores de las dos provincias. Mercedes Serrano, de El Oro, vocal de la Comisión, dijo que como legisladora no permitirá que se siga tratando de esa manera a su provincia, al indicar que la medida no evaluó la importancia productiva de esta jurisdicción del país. Sus colegas Franco Romero, Patricia Henríquez; y, Andrea Yaguana, coincidieron en que no se profundizaron los estudios técnicos para el cambio de sede de la Zonal 7 del Ambiente y Agua, por lo cual solicitaron se deje sin efecto la resolución y se restituya la sede a la provincia de El Oro.

Mientras, los asambleístas Rubén Bustamante y Raúl Auquilla, de la provincia de Loja, defendieron los argumentos técnicos expuestos por los funcionarios de Estado, a la vez que invitaron a considerar que no se trata de ninguna pelea entre provincias hermanas, sino que, sobre la base de parámetros técnicos se escogió la zona que está en el centro, tomando en cuenta el principio de equidistancia. Además, desde hace muchos años, Loja ha liderado la lucha en defensa del agua y de la sostenibilidad de los bosques primarios, entre otras materias.

Al cierre de la sesión, el presidente de la Comisión, Lenin Plaza, recordó que el fenómeno que mayor daño ha causado al país es la centralización, problema del que tampoco es ajena su provincia, Esmeraldas, la cual no cuenta con ninguna Coordinación Zonal. “Ojalá podamos buscar, de manera conjunta, una solución que nos permita vencer, de una vez por tadas, el centralismo”, concluyó.