Suspende exoneración de aranceles

Detalles Publicado el Miércoles, 01 Julio 2020

Tras las denuncias del uso fraudulento de carnets de discapacidad, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseveró que la corrupción no tiene límites y dispuso revisar todos los vehículos importados y otras medidas."Esos miserables deben pagar por su actos".

Con respecto a las denuncias, anunció las siguientes medidas:

Suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos.

Detención de vehículos importados con carnés fraudulentos.

Auditoría del Ministerio de Salud caso por caso.

El Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables.

Las placas de esos autos tendrán un distintivo especial

Se reformará todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren.

Además, mencionó que se han realizado las denuncias respectivas ante la Fiscalía "para investigar no solo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos", sentenció.

"Se han aprovechado vilmente de las personas con discapacidad que son quienes realmente necesitan de estos justos beneficios. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda ante lo que ha venido ocurriendo. No es el monto, no es el sector donde ocurra. La corrupción es un mal que puede carcomer a la sociedad entera y robarse el presente y el futuro de la gente honrada", aseveró.

