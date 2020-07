1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 01 Julio 2020

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, afirmó este miércoles 1 de julio, que el contralor subrogante, Pablo Celi, puede hacer "la auditoría gubernamental que quiera, siempre y cuando, siga la legalidad y las recomendaciones sean adecuadas".

"Estamos equivocándonos en las percepciones. Las competencias del Contralor están en la Constitución y en la Ley de la Contraloría", dijo en entrevista con Radio Sucesos.

"Aquí nos inventamos cualquier cosa, este es el país de la incultura democratica: no hay cultura democrática, no hay respeto a la institucionalidad, no hay honestidad intelectual", precisa Carlos Aguinaga.