BBC Mundo de Londres

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 08 Diciembre 2020

Hace 40 años, el 8 de diciembre de 1980, el exintegrante de The Beatles John Lennon fue asesinado a tiros cuando regresaba a su casa en el edificio de apartamentos Dakota, en Nueva York.

Tom Brook, de la BBC, fue el primer periodista británico en informar en vivo desde el lugar. Esta es su narración de cómo la muerte de Lennon lo ha perseguido desde entonces.

línea

Mientras realizo mis rutinas diarias en Nueva York, recuerdo constantemente a John Lennon, tanto su vida como su muerte.

Ahora vivo a solo cuatro cuadras del Dakota. Paso por el edificio prácticamente todos los días y mi gimnasio es parte de un complejo que también alberga un hotel, el mismo en el que el asesino de Lennon, Mark David Chapman, se quedó en su primera noche en Nueva York.

Lennon también sigue definiendo mi carrera.

Soy periodista de televisión desde hace más de 40 años.

En ese tiempo he presentado más de 3.000 historias para la BBC y he entrevistado a la mayoría de los grandes nombres de la industria del cine.

Pero todo lo que la gente quiere saber cuando me conocen es cómo fue cubrir la muerte de John Lennon.

Un día de malos recuerdos

Tengo que admitir que fue una gran historia, pero la logística del reportaje fue bastante simple.

Fui a una cabina telefónica pública a la vista del Dakota, respondí preguntas del presentador de BBC Radio Four Today, Brian Redhead, entre otros, y narré los últimos acontecimientos.



Cuando no estaba haciendo eso, estaba entrevistando a algunos de los cientos de fanáticos de Lennon que se estaban congregando en la calle.

Todos a mi alrededor estaban llorando, algunos de los fanáticos estaban histéricos.

Yo mismo era un gran seguidor de Lennon.

El otro día recuperé la fotografía de mi primera tarjeta de identificación oficial de la BBC de esa época y mirando la imagen, todavía me sorprende que la corporación me haya dado un trabajo.

Definitivamente me veía como un fanático de John Lennon.

Sí, esa noche también me dolió, pero me las arreglé para no ahogarme con las circunstancias.

Cómo fue después

La gente siempre me pide que describa qué paso en el Dakota inmediatamente después de la muerte de Lennon.

Nunca olvidaré a una joven que dijo: "Me siento como si me acabaran de dar un puñetazo en el estómago".

Creo que sus palabras resumen perfectamente el momento.

Dos años después de la muerte del ex Beatle, volví al Dakota para entrevistar a Yoko Ono; ella acababa de comenzar a comentar la muerte de Lennon; todavía hablaba de él en tiempo presente.

"Él todavía está vivo, todavía está con nosotros, su espíritu continuará, no se puede matar a una persona tan fácilmente", me dijo.

Eso es quizás lo más notable 40 años después de la muerte de Lennon: cuán vivo sigue su espíritu en términos de los millones de jóvenes que ahora están migrando hacia su música.

En las semanas previas a este aniversario, he pasado días hablando con algunos de ellos.

Me dicen que se sienten atraídos por la música de Lennon, sus letras y su particular estilo de pacifismo idealista, que creen que les brinda cierto consuelo en estos tiempos de pandemia.

El lado oscuro

Para ser objetivo, sé que no todo en relación con Lennon fue maravilloso.

El músico podía actuar de forma desagradable, mezquina y admitió que abusó de mujeres.

Nada de esto ha afectado realmente su legado; en todo caso, su estatura como músico ha aumentado desde que murió.

Creo que lo que más me gustó de Lennon fue que tenía una voz auténtica, no solo musicalmente.

Hizo y dijo algunas cosas controvertidas, pero no era un farsante, siempre fue él mismo.

Fue una de las figuras más significativas en la historia de la cultura pop del siglo XX, un verdadero británico original.

Cuatro décadas después de su muerte sigo todavía fascinado por él.

Fuente: BBC Mundo