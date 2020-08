Marco Flores en diálogo en Frontalmente

Martes, 04 Agosto 2020

El Gobierno Nacional se atribuye como un éxito la reestructuración de los bonos, sin embargo, una mirada en profundidad de las cifras, de los términos renegociados, arroja otra perspectiva para la economía ecuatoriana, según Marcos Flores Troncoso, secretario ejecutivo del Foro de Economía.

En diálogo con Alfonso Pérez Serrano, director del programa Frontalmente, de ecuadorenvivo, Marco Flores recordó que el Foro de Economía desde hace más 30 meses, de manera sucesiva y consecutiva venía insistiendo en la necesidad de reestructurar la deuda pública externa con privados, en cuyas manos reposan 17.375 millones de dólares en bonos globales emitidos por Ecuador, y la deuda con los chinos y tailandeses, porque "sí veíamos venir el monstruo": la insostenibilidad de la deuda, en otras palabras no se podía pagar la deuda.

De hecho -dice Flores- el Ecuador no tiene la posibilidad de pagar esta deuda en la forma en que estaban y siguen estando los términos. Al 30 de junio pasado -cifras oficiales- la deuda pública total del Ecuador (interna y externa) suma 64.575 millones de dólares, eso significa un 67 % del tamaño de la economía, "esa deuda no es sostenible, el Ecuador no la puede pagar".

Ahora "la reestructuración de la deuda es necesaria pero no es suficiente, ayuda pero no resuelve el problema. La reestructuración de la deuda no le da dos reales al Ecuador, pero si le evita la presión fiscal, caer en la cesación de pagos, en default ", desde esa perspectiva es saludable que se haya reestructurado, pero no aporta nuevos recursos ni liquidez.

Marco Flores refiere que el alivio de la reestructuración se dará en los primeros cinco años, luego de ese tiempo el Ecuador seguirá teniendo problemas para el pago de la deuda.

"Aquí lo crucial es el crecimiento económico, solo así se podrá salir del hueco. La reestructuración no ayuda a salir del hueco".