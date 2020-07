La aspiración del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz de ingresar al podio de la Vuelta a Burgos 2020 se alejan, aunque no por completo. El crédito carchense registró un tiempo suficiente durante la cuarta etapa para mantenerse en el sexto lugar de la tabla general y buscar la remontada en la final de este sábado.

La cuarta válida se disputó la mañana de este viernes 31 de julio de 2020 y consistió en un tramo de 163 kilómetros. El pelotón salió a las 5:40 de la mañana como estaba planificado. El recorrido planteó algunas dificultades, como el intenso viento y las altas temperaturas ,que bordearon los 30 grados centígrados. Fue también una etapa de mucha velocidad, con vientos en promedio de 40 kilómetros por hora.

El desarrollo de la carrera era bastante normal, hasta que al kilómetro 10 dos corredores del equipo Groupama derraparon y ocasionaron la caída de algunos competidores. Ni el carchense ni sus compañeros del Team Ineos se vieron afectados por el accidente.

A battle for position and increase in pace has seen a crash with 10km to go at #VueltaBurgos. Luckily it appears no Team INEOS riders were held up or involved. pic.twitter.com/falh4RQGot